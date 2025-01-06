Китай отверг обвинения США в кибершпионаже

Призыв к Вашингтону немедленно прекратить клеветническую кампанию против Китая и использование вопроса о кибершпионаже, как предлог для введения санкций, озвучил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, 6 января сообщает Prensa Latina.
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