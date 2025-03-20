В Киеве назвали условие остановки мобилизации на Украине

Депутат украинской рады Алексей Кучеренко назвал условие остановки мобилизации на Украине https://listaj.
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