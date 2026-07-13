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Иглесиас о словах экс-премьера Испании Рахоя: «Удивлен и огорчен. Многокультурность Франции – ее преимущество. Мы все разные – это и делает нас богатыми»

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас прокомментировал заявление экс-премьера страны о команде Франции Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 , заявил:  «У них потрясающий состав – правда, без французов .

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