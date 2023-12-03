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Доми забросил 1-ю шайбу за «Торонто» в 22-м матче в сезоне. У форварда 12 очков и 46 минут штрафа

Доми забросил 1-ю шайбу за «Торонто» в 22-м матче в сезоне. У форварда 12 очков и 46 минут штрафа

Форвард «Лифс» прервал длительную безголевую серию в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:4 ОТ).

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