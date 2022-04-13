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Ученые НИИ Пастера Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики скрытого гепатита В

Ученые НИИ Пастера Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики скрытого гепатита В

Специалисты НИИ Пастера Роспотребнадзора разработали тест-систему, способную выявить вирус гепатита В даже при минимальной вирусной нагрузке - когда инфекцию не удается обнаружить стандартными методами, но она все равно разрушает печень пациента.

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