Запретили туалетную бумагу и смартфоны: Русским сделали въезд в ЕС через унижение

ЕС запретил русским въезд с личными гаджетами. Помимо этого, в список запрещённых предметов вошли: косметика, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, фотокамеры и даже женская одежда и чемоданы.