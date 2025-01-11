«Вон обратно в Америку»: элитные концерты противницы СВО Варум в России заставили публику «вскипеть»

Александр Ляшенко Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и "повязывают кровью" свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!

Александр Ляшенко Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и "повязывают кровью" свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!