«Вон обратно в Америку»: элитные концерты противницы СВО Варум в России заставили публику «вскипеть»

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и &quot;повязывают кровью&quot; свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!
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2 час.
Александр Ляшенко
Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и &quot;повязывают кровью&quot; свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!
Ответить
2 час.
ИШ
Иван Шапошников
всех тех ублюдков которые приглашали её на концерты,пересчитать,переписать и на пересылку!..
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1 час.

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