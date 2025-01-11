Телеканал "78" Анжелика Варум зарабатывает выступлениями для частных клиентов в России, получая по 4 млн рублей за концерт.
«Вон обратно в Америку»: элитные концерты противницы СВО Варум в России заставили публику «вскипеть»
Комментарии
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Александр Ляшенко
Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и "повязывают кровью" свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!
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2 час.
Александр Ляшенко
Её концертов нет, её приглашают главы компаний, которые не афишируют свои имена, и "повязывают кровью" свои коллективы этими приглашениями, т.е. и их коллективы тоже против СВО.это значит, что вокруг власти и Путина. ждуны и предатели!
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2 час.
ИШ
Иван Шапошников
всех тех ублюдков которые приглашали её на концерты,пересчитать,переписать и на пересылку!..
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1 час.
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