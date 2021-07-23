М. Александров: Новая Госдума должна запретить транзит газа через Украину

Москва не должна позволять США и ФРГ решать, как и кому поставлять энергоресурсы В «Нафтогазе» не поверили в то, что Россия сохранит транзит газа через Украину после 2024 года, даже несмотря на соглашение США и ФРГ по газопроводу «Северный поток-2», которое предполагает именно это.
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