Закон и Порядок

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М. Александров: Новая Госдума должна запретить транзит газа через Украину

М. Александров: Новая Госдума должна запретить транзит газа через Украину

Москва не должна позволять США и ФРГ решать, как и кому поставлять энергоресурсы В «Нафтогазе» не поверили в то, что Россия сохранит транзит газа через Украину после 2024 года, даже несмотря на соглашение США и ФРГ по газопроводу «Северный поток-2», которое предполагает именно это.

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Тимерхан
Чтобы. новая. Госдума приняла решение о прекращении транзита нужно,чтобы в ней большинство было у левых сил

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