Сладкое путешествие

28 октября 2024 года для воспитанников детского дома семейного типа областное отделение РОО ´Белорусский детский фонд´, при поддержке главного управления по образованию Могилевского облисполкома, была организована благотворительная экскурсия по г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии