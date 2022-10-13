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В ЕЭК заявили о переходе большинства стран ЕАЭС на оплату газа в рублях

В ЕЭК заявили о переходе большинства стран ЕАЭС на оплату газа в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил «РИА Новости» министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

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