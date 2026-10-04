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С какой стороны от мужчины должна идти женщина

С какой стороны от мужчины должна идти женщина

Разбираемся в правилах этикета. фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom.ruМногие, как мантру, запомнили правила, что, например, женщине нужно помогать с надеванием и снятием верхней одежды, придерживать для нее дверь или уступать место в общественном транспорте, так же, как и правило «сначала выходят и только потом заходят».

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