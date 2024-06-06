Тест на Альцгеймер и старение: сможете ли вы найти 3 животных на картинке?

Этот тест поможет определить, насколько ваш мозг гибкий, насколько активно работают нейронные связи. Не секрет, что с возрастом когнитивные функции мозга угнетаются, уменьшается и количество нейронных связей.
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