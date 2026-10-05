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Царьград

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Роспотребнадзор предупредил об опасности вируса Коксаки для русских

Роспотребнадзор предупредил об опасности вируса Коксаки для русских

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Вьетнама и АТОР из-за вируса Коксаки у русских. Ведомство рекомендует тщательное мытье рук и продуктов, избежание сомнительных бассейнов и использование только безопасной воды.

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