Хрен — растение, которое спасет от боли в суставах, гипертонии и плохого холестерина

Мало кто знает, что хрен обладает мочегонным, желчегонным и отхаркивающим свойствами, а еще стимулирует и улучшает кроветворение, улучшает аппетит и помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта.
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