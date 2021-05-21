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Депутат МГД Николаева и эксперт ОНФ Буцкая на онлайн-встрече рассказали москвичам о налоговых вычетах

Депутат МГД Николаева и эксперт ОНФ Буцкая на онлайн-встрече рассказали москвичам о налоговых вычетах

Депутат МГД, руководитель объединения "Моя Москва" Елена Николаева и эксперт Общероссийского народного фронта, глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая првоели онлайн-занятие, которое было посвящено налоговым вычетам для граждан.

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