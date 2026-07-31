Запускают отмирание нейронов в мозгу. Психолог раскрыла опасные привычки нездорового образа жизни

Клинический психолог раскрыла, какие привычки негативно влияют на тело и психическое состояние.Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, как вредные продукты в рационе рационе негативно влияют не только на тело, но и на психическое состояние.
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