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Царьград

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Запускают отмирание нейронов в мозгу. Психолог раскрыла опасные привычки нездорового образа жизни

Запускают отмирание нейронов в мозгу. Психолог раскрыла опасные привычки нездорового образа жизни

Клинический психолог раскрыла, какие привычки негативно влияют на тело и психическое состояние.Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, как вредные продукты в рационе рационе негативно влияют не только на тело, но и на психическое состояние.

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