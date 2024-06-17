Украинская правда: Киев полностью порвал связи с украинцами за рубежом

[НЕ] наши за границей © AP Photo / Bela Szandelszky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Киев предпочитает взаимодействовать с гражданами за границей, используя требования, угрозы и различные ограничения, констатирует "Украинская правда".