Пятерым фигурантам дела о вторжении РДК в Брянскую область запросили пожизненное

Гособвинение запросило пожизненное заключение пятерым фигурантам заочного дела о вторжении боевиков «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена) в Брянскую область.
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