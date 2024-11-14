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Пятерым фигурантам дела о вторжении РДК в Брянскую область запросили пожизненное

Пятерым фигурантам дела о вторжении РДК в Брянскую область запросили пожизненное

Гособвинение запросило пожизненное заключение пятерым фигурантам заочного дела о вторжении боевиков «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена) в Брянскую область.

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