В Оренбурге из-за непогоды задержали 3 авиарейса в Москву

В аэропорту Оренбурга из-за метеоусловий задерживается вылет трех рейсов в Москву. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Telegram-канал Оренбургской транспортной прокуратуры.
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