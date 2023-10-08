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«Если лимит боли исчерпан, нужно расставаться!» Андрей Соколов сделал резкое заявление

«Если лимит боли исчерпан, нужно расставаться!» Андрей Соколов сделал резкое заявление

Артист рассказал о личной жизни. Андрей Соколов Филипп ГончаровВ эксклюзивном интервью «Каравану историй» звезда «Маленькой Веры» и «Вампиров средней полосы» Андрей Соколов был максимально откровенным и позволил себе даже порассуждать об идеальных отношениях между мужниной и женщиной.

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