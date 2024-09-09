«Под ключ» – быстро и удобно

Все началось с большой любви к тканям и шитью нашей мамы и бабушки Драчевой Нины Ильиничны. Ее замысел – чтобы нашим клиентам было удобно в одном месте купить ткани, материалы и фурнитуру для наряда и сшить его у нас в ателье.