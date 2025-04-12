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Тысячи военных ПВО ежедневно защищают небо России от угроз

Тысячи военных ПВО ежедневно защищают небо России от угроз

Министерство обороны России отметило профессиональный праздник войск противовоздушной обороны. Тысячи военнослужащих ежедневно обеспечивают защиту воздушного пространства России.

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