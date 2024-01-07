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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитров выиграл титул впервые с 2017-го

Григор Димитров обыграл Хольгера Руне в финале в Брисбене – 7:6(5), 6:4. Для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на итоговом турнире.

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