Журналист Аарон Мате заявил, что решение Байдена по ATACMS кроется в мести

Канадский журналист Аарон Мате рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент США Джо Байден принял решение разрешить удары по России ракетами ATACMS из-за желания отомстить Дональду Трампу за задержку вывода войск из Афганистана.
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