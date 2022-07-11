Мировое обозрение

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Тестируем видеокарты AMD на старых и новых драйверах: раскрылся ли потенциал?

Тестируем видеокарты AMD на старых и новых драйверах: раскрылся ли потенциал?

Предыдущее исследование, в котором мы выполнили тесты видеокарт NVIDIA с использованием новых и старых версий драйвера, начиная с оригинального ПО, которое сопровождало релиз GeForce GTX 1080 Ti, позволило сделать ряд любопытных наблюдений.

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