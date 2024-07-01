Исследователь показал, как выглядел фараон Рамсес II перед смертью

Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes Мораис использовал 3D-модель черепа фараона, который правил Древним Египтом в период между 1279 и 1213 годами до нашей эры, чтобы воссоздать внешний вид правителя, когда тот уже находился на смертном одре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии