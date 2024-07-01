Исследователь показал, как выглядел фараон Рамсес II перед смертью

Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes Мораис использовал 3D-модель черепа фараона, который правил Древним Египтом в период между 1279 и 1213 годами до нашей эры, чтобы воссоздать внешний вид правителя, когда тот уже находился на смертном одре.