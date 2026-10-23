Французское правительство усилило меры безопасности в ответ на массовые протесты и беспорядки, в основном выходцев из арабских стран, охватившие Париж и другие города страны в октябре 2026 года.
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