Орелtimes

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Почему солдата Клавдию Балашову знают все жители Болхова

Почему солдата Клавдию Балашову знают все жители Болхова

Клавдию Балашову без преувеличения знают почти все жители Болхова. Так сложилась жизнь, что после смерти родителей ей, студентке техникума, помогли встать на ноги чужие люди, а потом уже она дарила и продолжает дарить своё сердце болховчанам.

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