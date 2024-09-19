Имя павшего бойца узнали через 84 года

Поисковики вернули из небытия имя еще одного красноармейца, погибшего в 1940 году Поисковики нашли в Суоярвском районе останки пятнадцати красноармейцев, погибших во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
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