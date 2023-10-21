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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян призвали воздержаться воздержаться от поездок на Ближний Восток

Россиян призвали воздержаться воздержаться от поездок на Ближний Восток

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продвижение и продажу туристских продуктов в эту зону Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданами воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях до нормализации обстановки.

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