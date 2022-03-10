Настасья Блинова — «стальная выпускница» из Москвы

«Выпускница со стальными мышцами» — так прозвали в Сети Анастасию Блинову. Настолько впечатляющим оказалось ее фото с выпускного … Настасья БлиноваИзвестно, что девушка уже более 5 лет занимается тяжелой атлетикой и отличается крепким телосложением.