Депутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей

Никола ЗуевПолитикаДепутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей Москва, 11 августа. Повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей предложили депутаты Госдумы России.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаикаПредложение законопроекта ещё не означает что его примут. Да и деньги на МРОТ в 20 000 рублей тоже не из воздуха надо взять. Но увеличивать МРОТ необходимо, причём не до 13 600, а хотя бы до 15 000. Иначе не прожить.Комментировать
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