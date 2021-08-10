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Депутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей

Депутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей

Москва, 11 августа. Повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей предложили депутаты Госдумы России.

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Константин Заика
Предложение законопроекта ещё не означает что его примут. Да и деньги на МРОТ в 20 000 рублей тоже не из воздуха надо взять. Но увеличивать МРОТ необходимо, причём не до 13 600, а хотя бы до 15 000. Иначе не прожить.

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