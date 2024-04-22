Дума Иркутска: строительство поликлиники №5 на месте «Чайки» могут начать в 2026 году

22 апреля состоялось выездное совещание парламентариев Иркутска и области, посвященное обсуждению этапов работы по проектированию и строительству детской поликлиники №5 на месте бывшего кинотеатра “Чайка”.
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