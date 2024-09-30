России нужно незамедлительно создавать боевой армейский резерв

Дима Качусов

нужно со срочниками заниматься только боевой и политической подготовкой.политической во время перекуров.обучать согласно реалиям современного боя,который НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В ЗОНЕ СВО ОТТАЧИВАЮТ ДО СОВЕРШЕНСТВА,должны командиры и инструктора из числа прошедших СВО и получившие право от МО обучать новобранцев. пора уже уйти от регламентов СА,когда круглое носили а квадратное катали,красили траву и стирали каблуки на сапогах маршируя по плацу.вот тогда будет резерв.так же и со сборами- партизанами.только боевая и моральная доподготовка,долго не надо-люди уже гражданские но вспомнят быстро.