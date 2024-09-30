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Медвежий угол

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России нужно незамедлительно создавать боевой армейский резерв

России нужно незамедлительно создавать боевой армейский резерв

Система БАРС – боевого армейского резерва, которая выполняет сейчас функцию теробороны в приближенных к зоне СВО регионах, должна быть расширена и распространена на всю страну.

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Комментарии
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Дима Качусов
нужно со срочниками заниматься только боевой и политической подготовкой.политической во время перекуров.обучать согласно реалиям современного боя,который НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В ЗОНЕ СВО ОТТАЧИВАЮТ ДО СОВЕРШЕНСТВА,должны командиры и инструктора из числа прошедших СВО и получившие право от МО обучать новобранцев. пора уже уйти от регламентов СА,когда круглое носили а квадратное катали,красили траву и стирали каблуки на сапогах маршируя по плацу.вот тогда будет резерв.так же и со сборами- партизанами.только боевая и моральная доподготовка,долго не надо-люди уже гражданские но вспомнят быстро.
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6 час.
Владимир Бондаренко
как мне сказал спецназовец с Майского, &quot;строевая подготовка очень нужна. Она приучает не думая выполнять короткие команды, когда голова занята другим или сильно устал. Услышал ЛОЖИСЬ то сначала падаешь, а потом начинаешь разбираться зачем&quot;
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5 час.
Владимир Безгрешнов
мигранты наглеют. это нож в спину пиндосы нам подготовили. русский должен иметь оружие
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3 час.

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