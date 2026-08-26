Наталья Сергунина: Проект «Зал "Зарядье" — детям» привлек уже 50 тысяч участников

С осени 2024 года участниками проекта «Зал "Зарядье" — детям» стали 50 тысяч человек. Они посетили более 220 концертов и спектаклей, узнали о творчестве великих композиторов, открыли для себя новые музыкальные и театральные жанры, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.