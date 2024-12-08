Полковник ВС США Уилкерсон: Пентагон сохранил связь с РФ, несмотря на запрет Байдена

Глава Пентагона Ллойд Остин остается единственным американским чиновником, поддерживающим связи с Россией после того, как президент США Джо Байден наложил запрет на всякого рода контакты с российскими представителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии