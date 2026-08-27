Астраханца позвали на пляж. На мировой

Со следующей недели. Нападающий астраханского «Динамо-СШОР» Степан Барабушка вошел в состав сборной России для участия впервом в истории чемпионате мира по пляжному водному поло на открытой воде, который пройдет с 31 августа по 6 сентября в хорватском городе Дубровник.