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Забайкалье не получило дотацию на повышение зарплат бюджетников: что будет дальше?

Забайкалье не получило дотацию на повышение зарплат бюджетников: что будет дальше?

Контрольно-счетная палата Забайкальского края провела анализ законопроекта о бюджете региона на 2023 год и пришла к выводу, что краю до сих пор не поступила дотация в размере 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, которая уже была учтена в доходах бюджета.

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