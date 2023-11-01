Забайкалье не получило дотацию на повышение зарплат бюджетников: что будет дальше?

Контрольно-счетная палата Забайкальского края провела анализ законопроекта о бюджете региона на 2023 год и пришла к выводу, что краю до сих пор не поступила дотация в размере 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, которая уже была учтена в доходах бюджета.