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Фигурист Александр Энберт высказался о состоянии Романа Костомарова

Фигурист Александр Энберт высказался о состоянии Романа Костомарова

Российский фигурист Александр Энберт пожелал скорейшего выздоровления Роману Костомарову. Он признался, что следит за новостями о здоровье своего коллеги.

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