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СахПресс

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Валерий Лимаренко: горбуши стало меньше, но сахалинцам продолжат привозить доступную рыбу

Валерий Лимаренко: горбуши стало меньше, но сахалинцам продолжат привозить доступную рыбу

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции с руководителями и редакторами региональных СМИ рассказал о ситуации с горбушей и программе «Доступная рыба».

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