В торговых сетях России предложили ввести квоты для отечественной соли

В России предлагают ввести квоты для отечественной соли при продаже в ритейле. О подготовке таких поправок в закон о «российской полке» «Известиям» сообщили в Руспродсоюзе, где таким образом прокомментировали рост импорта соли по итогам 2023 года с 31,1 до 33,6%.