Таскал дочь по жаре: 38-летняя Румер Уиллис подала в суд на бывшего мужа

Дочь Брюса Уиллиса никак не разберется с экс-супругом. Румер заявила, что музыкант оставлял их общего ребенка в опасности и не один раз.
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