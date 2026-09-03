Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

РЖД выгоднее спорящие студенты, чем молчащие? От ирокеза до патента: швейцарские учёные и Фарид Хусаинов о том, что новаторство начинается с отказа «стоять в строю»

РЖД выгоднее спорящие студенты, чем молчащие? От ирокеза до патента: швейцарские учёные и Фарид Хусаинов о том, что новаторство начинается с отказа «стоять в строю»

От VG: в начале учебного года уже давно покинувший парту эксперт в области экономики железных дорог Фарид Хусаинов вспоминает собственный педагогический принцип: ставить балл выше тем студентам, которые не боялись спорить в аудитории.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым