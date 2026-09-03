РЖД выгоднее спорящие студенты, чем молчащие? От ирокеза до патента: швейцарские учёные и Фарид Хусаинов о том, что новаторство начинается с отказа «стоять в строю»

От VG: в начале учебного года уже давно покинувший парту эксперт в области экономики железных дорог Фарид Хусаинов вспоминает собственный педагогический принцип: ставить балл выше тем студентам, которые не боялись спорить в аудитории.
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