Княжевская сообщила о реконструкции производственно-складских зданий в Очаково-Матвеевском

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская сообщила о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны.
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