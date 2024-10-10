Княжевская сообщила о реконструкции производственно-складских зданий в Очаково-Матвеевском

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская сообщила о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны.