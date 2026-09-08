Китай нацелен на 320 млн абонентов гигабитного интернета к 2030 году

Китай инвестирует совокупно 3,8 трлн юаней (около 4,6 трлн рублей) в информационную инфраструктуру к 2030 году и увеличит интеллектуальные вычислительные мощности до 9800 EFLOPS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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