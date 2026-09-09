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Царьград

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CNBC: Инвестиции Трампа в нефть выросли до $4,4 млн за полгода

CNBC: Инвестиции Трампа в нефть выросли до $4,4 млн за полгода

Президент США Дональд Трамп увеличил свои инвестиции в нефтегазовые компании на $1,5-4,4 млн с начала военной операции против Ирана.

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