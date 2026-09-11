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Орловское теплоснабжающее предприятие задолжало за газ сотни миллионов

Орловское теплоснабжающее предприятие задолжало за газ сотни миллионов

В Арбитражном суде Орловской области завершилось масштабное по сумме разбирательство. ООО «Газпром межрегионгаз Орел» успешно взыскало с ключевого теплоснабжающего предприятия города АО «Орелгортеплоэнерго» колоссальный долг за поставленный природный газ.

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