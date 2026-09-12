Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пашинян доигрался. Путин ответил на шантаж по базе в Гюмри: Армению поделят Турция и Иран?

Пашинян доигрался. Путин ответил на шантаж по базе в Гюмри: Армению поделят Турция и Иран?

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВАРЯГ РУС
ВАРЯГ РУСизменено

Запад им поможет? А вот йух.                                                                                    Неужели в Армении не осталось трезво думающих людей? Неужели их всех как на Украине или Молдавии заманили «кружевными евротруселями».                                                                                                                                                     Один из древнейших народов. Это говорит об их умении выживать в веках. А здесь один провокатор помахал «евротруселями» и вся страна как «загипнотизированные больные» пошла в «бездну».                                                                                                                                                                                             Если народ Армении выбрал этого провокатора-пашиняна второй раз, одного срока его руководства им было недостаточно, значит они (народ) действительно не желают, чтобы Армения существовала, как суверенное государство.                                                                                                                                          Ну и «флаг им в руки и барабан на шею».