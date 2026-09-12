Предательство на грани катастрофы: Ереван готовит провокации против русских солдат. Попытки сдать русский форпост в Закавказье рискуют обернуться катастрофическим провалом системы безопасности на южных рубежах.
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Запад им поможет? А вот йух. Неужели в Армении не осталось трезво думающих людей? Неужели их всех как на Украине или Молдавии заманили «кружевными евротруселями». Один из древнейших народов. Это говорит об их умении выживать в веках. А здесь один провокатор помахал «евротруселями» и вся страна как «загипнотизированные больные» пошла в «бездну». Если народ Армении выбрал этого провокатора-пашиняна второй раз, одного срока его руководства им было недостаточно, значит они (народ) действительно не желают, чтобы Армения существовала, как суверенное государство. Ну и «флаг им в руки и барабан на шею».
Запретить всем армянам въезд и начинать депортировать, а то получим ещё и армянскую боевую группировку в россии