Минобороны показало кадры освобождения села Богатырь в ДНР

РИА Новости/Юрий Войткевич Минобороны опубликовало кадры освобождения села Богатырь в ДНР. Бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" вытеснили остатки украинских боевиков из населенного пункта 16 мая.
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