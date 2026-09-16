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МИД: Москва ведет консультации с Токио и Сеулом о восстановлении авиасообщения

МИД: Москва ведет консультации с Токио и Сеулом о восстановлении авиасообщения

Россия ведет консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямых авиарейсов. Об этом заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил газете «Известия».

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